Суркис: за Евро-2012 возьмется "новая структура"

Совместную координацию и контроль за подготовкой Украины и Польши к Евро-2012 с 1 марта будет осуществлять новая структура, в состав которой войдут специалисты по двум странам-хозяев и Европейскому футбольному союзу (УЕФА).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

“Эта структура уже создана, мы сейчас подыскиваем руководителя данной компании, и думаю, что на протяжении двух недель этот человек будет найден”, - сказал Г.СУРКИС.

Он добавил, что, собственно, кандидатура уже есть, но “сегодня преждевременно называть фамилию этого человека”.

По словам президента ФФУ, в первый год работы нового органа в Польше и Украине в его составе будет работать 23 сотрудника, которые будет содержаться полностью за счет бюджета УЕФА, и будут размещаться в ФФУ.

На втором и третьем этапах, в 2010-2011 году количество сотрудников увеличится до 200, и им предоставят собственный офис, поиском которого занимается ФФУ.

Как сообщал УНИАН, решение о создании отдельной структуры для проведения Евро-2012 было принято УЕФА 10 декабря в Швейцарии на заседании наблюдательного комитета по подготовке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.