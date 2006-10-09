Матерацци написал книгу под названием ”Что я на самом деле сказал Зидану”

14:32, 09 октября 2006
Спорт
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На днях книга поступает в продажу

Защитник сборной Италии по футболу Марко Матерацци выпустил выдержанную в абсурдно-издевательском духе книгу под названием "Что я на самом деле сказал Зидану", в которой излагает свою версию ссоры между ним и бывшим капитаном сборной Франции в финальном матче чемпионата мира в Германии.

По данным ИТАР-ТАСС, в книге приводятся 249 возможных вариантов фразы, сказанной Матерацци. При этом, по мнению комментаторов, среди почти двух с половиной сотен бессмысленных изречений Матерацци постеснялся привести фразу, сказанную им в действительности.

Как известно, его слова спровоцировали Зидана на удар соперника головой в грудь, после чего капитан французов был удален с поля за несколько минут до решающих послематчевых пенальти.

В качестве образцов "интеллектуального" юмора итальянского защитника можно привести такие фразы: "Зидан, что ты творишь, вы еще не проиграли, а ты уже побрил голову", "С тех пор как умер Фуко, французская философия - сплошной отстой".

На днях книга поступает в продажу в Италии. На только что завершившейся Франкфуртской книжной ярмарке было заключено несколько контрактов на зарубежные издания произведения. Литературные агенты Матерацци заявляют, что весь свой гонорар он намерен отдать Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).

 newsru

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