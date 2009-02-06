Футболисты сборной Украины будут щеголять в новой форме (фото)

Федерация футбола Украины и компания Аdidas заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве до конца 2016 года, согласно которому Аdidas становится Официальным поставщиком спортивной экипировки для всех футбольных сборных Украины.

Контракт подписали вчера в Киеве президент ФФУ Григорий СУРКИС и председатель совета директоров Аdidas Group Герберт ХАЙНЕР.

Григорий СУРКИС подчеркнул, что по контракту Аdidas обеспечит формой все 15 украинских футбольных сборных (национальные мужскую и женскую, молодежные, юношеские и девичьи, футзальную, по пляжному футболу, студенческую и с проблемами здоровья – УНИАН). А кроме того, отвечая на вопрос, президент ФФУ пообещал такую же форму и игрокам журналистской сборной по футболу.

Г.ХАЙНЕР сообщил, что футбольная форма выполнена в сине-желтых цветах из лучшего материала, который обеспечивает максимальное удобство и комфорт футболистам во время игры. Он также отметил, что дизайн формы будет несколько меняться ежегодно по согласию с Федерацией футбола. Кроме этого, по словам топ-менеджера компании, новая форма национальной сборной по футболу уже завезена в Украину и ее уже можно приобрести в фирменных магазинах Аdidas.

По поводу испытания новой экипировки украинскими футболистами, то национальная сборная выйдет на поле в форме Аdidas уже 10 февраля на Кипре в матче против сборной Словакии на 12-м Международном турнире Футбольной ассоциации Кипра.