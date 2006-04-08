В индийской армии ввели обязательные занятия йогой

Для индийских солдат, дислоцированных в горах Кашмира, ввели обязательные занятия йогой, сообщает газета Guardian. Командование учло, что в высокогорном регионе с разреженным воздухом (в некоторых местах части расположены на высоте более 4000 метров) солдатам слишком сложно поддерживать форму с помощью обычных пробежек. При этом традиционная для йоги комплексная растяжка вместе со специальными дыхательными занятиями будет идеальной заменой физическим упражнениям.

Был проведен эксперимент, в ходе которого более 100 солдат из расположенных в Кашмире частей занимались йогой. В итоге "уровень их физического развития значительно повысился, кроме того, улучшилась их способность к концентрации, а некоторые даже бросили курить и пить".

При этом военное командование утверждает, что пацифистская идеология йоги вовсе не мешает солдатам в бою. "Мы воспринимаем эту древнюю практику скорее как комплекс упражнений, которые помогают преодолеть стресс", - заявили военные.

Конфликт в Кашмире между Пакистаном и Индией тянется с 1947 года. Обе страны до сих пор держат значительные армейские группировки, расположенными в горах.

Лента.ру