Если проигрывать, то лишь чемпионам мира

Сборная Украины провела вчера свой, наверное, лучший матч сезона. Но опять проиграла итальянцам. В этот раз 0:2.

В целом к поражению мы все, признаться, были готовы - проиграть чемпионам мира не стыдно. И слова главного тренера Олега Блохина о том, что он не видит проблем на случай поражений от Италии или Франции в матчах на выезде, воспринимались как трезвая оценка реального положения дел.

Ну нет сейчас в Украине футболистов, исполнителей, такого класса, как в Италии. В 1988-ом, когда украинские ребята в футболках сборной СССР легко и непринужденно "сделали" итальянцев в полуфинале чемпионата Европы - были, а теперь нет.

И для того, чтобы этот состав мог обыграть итальянцев, или по крайней мере, увезти из Рима очко, нужно было прыгнуть выше собственной головы.

Не вышло, хотя иногда казалось, что счастье было так близко и так возможно.

Две трети матча нашей сборной удавалось выжимать из ситуации почти все. Чувствовалась тренерская стратегия - играть активно в середине поля, затаптывая здесь все ростки атак итальянцев. Особенно поражала способность гостей вдвоем-втроем (!) пресинговать соперника, отбирая у него оперативное пространство на пути к воротам. Заметно, что и Пирло, и Гаттузо, и Дель Пьеро не были готовы к такой силовой контригре, и им удавалось ускользать из-под плотной опеки украинцев очень редко.

Даже в некой мере излишний фол со стороны украинцев смотрелся в такие периоды достаточно органично - в том смысле, что он был по игре, в самый момент двуборства, а не, как бывает, вдогонку, когда эпизод безнадежно проигран.

Нашла коса на камень. Донадони после его экспериментов с наигрыванием нового состава отступать некуда, поражение и ничья в первых двух матчах не оставляли итальянцам вариантов - в этот раз нужно было выигрывать обязательно.

В такой ситуации да если бы поймать их разок-другой на контратаке! К сожалению, острие украинской сборной не было в тот вечер достаточно острым, чтобы пробить защиту чемпионов мира. Воронин и Воробей, наши номинальные форварды, выполнили огромный объем работ, дончанин иногда даже страховал сзади Несмачного, ну вот и все.

Вблизи ворот Буффона особенного напряжения не было создано, шансы возникали лишь после ударов со средней и дальней дистанции.

В такие моменты лишний раз вспоминаешь, почему в футбольном мире наибольшую цену правят именно за форвардов, а не за игроков другого аплуа.

У итальянцев впереди играл Тони – два голы в четвертьфинале - и это заметно напрягало наших центральных защитников Шершуна и Русола

Во втором тайме итальянцы, что называется, побежали, им начала удаваться быстрая, комбинационная игра и разница в мастерстве, чистоте выполнения технических приемов становилась наглядной. К чести наших, они не сели в глухую защиту, продолжали свои попытки что-то противопоставить натиску хозяев, но картина игры изменилась. Буквально кряду ошибаются в передачах вперед Тимощук, Назаренко, Гусев, острого паса просто нет, и итальянцы профессионально дожимают соперника.

Хватать руками соперника в собственной штрафной площадке нельзя, это все защитники знают, и - все равно хватают. Судья иногда не обращает внимание на это, позволяя такой контактный футбол.

Вчера грек Вассарас, будь он неладен, все - таки обратил внимание, как Русол схватил футболку Тони.. Вполне привычно схватил, словно хотел убедиться в ее качестве, сколько таких эпизодов мы видим в матчах любого ранга, но Тони упал, и судья решил, что этого достаточно для пенальти.

Дальше все было делом техники, с которой у Оддо оказалось все в порядке, и второй гол Тони также доказал, что итальянцы на тренировках отрабатывают не только коллективные упражнения.

Следовательно, малоприятную традицию проигрывать итальянцам на разных уровнях - на чемпионатах мира, Европы, в Лиге чемпионов - прервать не удалось. Пять матчей на уровне сборных и четыре поражения. Оно нам надо?

Но, как по мне, в решающие минуты матча примечательна замена, которую сделал Блохин. Он выпустил на поле Милевского вместо Воробея, давая понять, что не хочет смириться с досадной гримасой судьбы.

В целом, нужно сказать, что этот настрой на борьбу, желание не уступить именитому сопернику ни в одном эпизоде, уверенность в себе наша сборная демонстрировала на протяжении почти всего матча в Риме.

Остается надеяться, что все эти характеристики вполне проявятся в игре в среду против Шотландии.

Матч обещает быть, что называется, стыковым. Шотландцы смогли устроить громкую сенсацию, и после вполне заслуженной победы над сборной Франции, едут к нам, имея 9 очков из 9.

А нашей сборной теперь, перед зимним перерывом, нужно любой ценой пополнить очковый запас, да и заодно напомнить шотландцам, как их "Селтик" уносил из Киева ноги.

Определенного оптимизма добавляет попутное сравнение двух вчерашних матчей. Кажется, что обе сборные - Украина и Шотландия достаточно равны по своему нынешнему классу, обе предпочитают быстрый, атлетичный футбол. И это уже не банальное "бей - беги", а вполне современная, прагматичная игра, которая приносит дивиденды. При условии, уточним, если в команде есть ловкие форварды, способные одним ударом решить судьбу матча.

Ставим здесь многоточие, в надежде на то, что Шевченко уже выбросил термометр подальше.

Олег Олийнык