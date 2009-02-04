Во Львов прибыл генсек УЕФА

Сегодня во Львов прибыл генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР для инспекции подготовки объектов к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, сегодня Д.ТЕЙЛОР ознакомится с международным аэропортом «Львов», где состоится презентация проекта реконструкции взлетной полосы и пассажирского терминала, посетит железнодорожный вокзал, а также осмотрит центральную часть Львова в вечернее время.

Завтра Д.ТЕЙЛОР осмотрит строительство стадиона к Евро-2012, а в Ратуше ему представят общее состояние подготовки города к чемпионату.