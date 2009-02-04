Во Львов прибыл генсек УЕФА
19:35, 04 февраля 2009Спорт
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(программа на сегодня и завтра)
Сегодня во Львов прибыл генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР для инспекции подготовки объектов к Евро-2012.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, сегодня Д.ТЕЙЛОР ознакомится с международным аэропортом «Львов», где состоится презентация проекта реконструкции взлетной полосы и пассажирского терминала, посетит железнодорожный вокзал, а также осмотрит центральную часть Львова в вечернее время.
Завтра Д.ТЕЙЛОР осмотрит строительство стадиона к Евро-2012, а в Ратуше ему представят общее состояние подготовки города к чемпионату.
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