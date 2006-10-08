Гран-при Японии выиграл пилот Renault

Фернандо Алонсо стал победителем Гран-при Японии. Михаэль Шумахер лидировал до 37 круга, но на его болиде Ferrari отказал двигатель и он сошел с дистанции. Таким образом, отрыв Алонсо от Шумахера разом увеличивается до десяти очков. До конца сезона остается только одна гонка, и у Шумахера практически не остается шансов на победу в чемпионате.

Партнер Шумахера по команде Ferrari Фелипе Масса финишировал вторым, а пилот Renault Джанкарло Физикела – третьим. Теперь у команды Renault в кубке конструкторов на девять очков больше, чем у Ferrari.

У Михаэля Шумахера есть единственный шанс стать чемпионом мира, если в Гран-при Бразилии он станет победителем, а Фернандо Алонсо не финиширует в очковой зоне или вовсе сойдет с дистанции. Для того, чтобы завоевать второй чемпионский титул, Алонсо достаточно финишировать в Бразилии восьмым.

Лента.ру