Завершился матч Италия – Украина

Завершился матч 3-го тура отборочного этапа Чемпионата Европы 2008 в группе "В" между сборными Украины и Италии. Счет 2:0 в пользу Италии.

Составы команд: Украина: 1.Шовковский, 2.Несмачный, 3.Шершун, 4.Тимощук, 5.Езерский, 6.Русол, 8.Шелаев, 9.Гусев, 10.Воронин, 16.Воробей (73, Милевский), 18.Назаренко (59, Калиниченко). Италия : 1.Буффон, 22.Оддо, 5.Каннаваро, 23.Матерацци, 19.Дзамбротта, 8.Гаттузо, 21.Пирло, 10.Де Росси, 15.Якинта (75, Каморанези), 9.Тони (85, Индзаги), 7.Дель Пьеро (61, Ди Натале).

Отчет о первом тайме

Возможно, обоих тренеров такой ход игры устраивал, поскольку на вторую половину команды вышли без замен. Итальянцы стали агрессивнее играть в отборе, ускорили атаки, сразу же дважды вышли к воротам.

Отлично пробил штрафной Тимощук на 50-й минуте: с 28 метров прямой низкий мяч прошел стенку, не задев ног итальянцев, Буффон испортил эту красоту, в прыжке отбив мяч в поле. А через минуту приблизительно в таком же броске Шовковский спасал украинские ворота от удара Якинты с ходу с 14-15 метров.

К 60-й минуте счет по ударам был 5:5, по нарушениям 20:8 вели украинцы. И ни одного углового вплоть до 62-й минуты, когда Воронин на полной скорости прошел всю половину поля итальянцев и вызвал на себя в борьбу вратаря и защитника.

Калиниченко на 64-й минуте со штрафного перед воротами (около 23 метров) обвел ударом стенку и уложил мяч точно в правый угол. Но Буффон опять достал мяч.

Воронин хорошо пробил с угла штрафной на 69-й минуте. Игровое преимущество в эти 10 минут было за Украиной...

...А гол был забит в ворота Шовковского, с пенальти. Русол руками остановил рвущегося к навесу во вратарскую Луку Тони. Пенальти пробивал Оддо, он переиграл Шовковского, точнее просто дождался, пока вратарь прыгнет вправо, и потом несильно пробил. 1:0.

Воронин снова нанес опасный удар в первой же контратаке, но снова хорошо сыграл Буффон.

А Лука Тони все-таки оторвался от защитников. На 78-й минуте. Ушел в отрыв на дальнюю передачу с центральной линии, на линии штрафной осмотрелся и без помех подкрутил мяч в левую девятку. 2:0.

Похожую ситуацию в исполнении Ди Натале Шовковский отбил на 80-й минуте. Когда украинская команда ушла на половину соперников атаковать, итальянским нападающим стало легче прорезать защиту дальними передачами и проходами.

На 81-й, атакуя, Украина добилась еще одного штрафного перед воротами, в 20 метрах. Буффон уже привычно взял хороший удар Калиниченко.

Конец игры прошел без обострений. В итоге 2:0 при довольно равной игре.

Остальные матчи группы «В» закончились раньше. Команда Литвы выиграла у сборной Фарерских островов 1:0, а Шотландия у Франции – с таким же счетом. Теперь у Шотландии 9 очков, у Франции - 6, Италии и Литвы по 4, Украины и Грузии по 3 (у Украины на игру меньше), у команды Фарерских островов - 0.

Результаты остальных матчей 3-го тура отборочного этапа Чемпионата Европы.

Группа А. Казахстан – Польша 0:1, Армения – Финляндия 0:0, Сербия – Бельгия 1:0, Португалия – Азербайджан 2:0

Группа С. Молдавия - Босния и Герцеговина 2:2, Венгрия – Турция 0:1, Греция – Норвегия 1:0

Группа D. Уэльс – Словакия 1:5, Чехия - Сан-Марино 7:0, Кипр – Ирландия 5:2

Группа E. Россия – Израиль 1:1, Англия – Македония 0:0, Хорватия – Андорра 7:0

Группа F. Латвия – Исландия 4:0, Дания - Северная Ирландия 0:0, Швеция – Испания 2:0

Группа G. Румыния – Беларусь 3:1, Болгария – Голландия 1:1, Словения – Люксембург 2:0.