Завершился первый тайм матча Италия – Украина

Завершился первый тайм матча отборочного этапа Чемпионата Европы 2008 в группе "В" между сборными Украины и Италии. Счет 0:0.

Составы команд: Украина: 1.Шовковский, 2.Несмачный, 3.Шершун, 4.Тимощук, 5.Езерский, 6.Русол, 8.Шелаев, 9.Гусев, 10.Воронин, 16.Воробей, 18.Назаренко. Италия: 1.Буффон, 22.Оддо, 5.Каннаваро, 23.Матерацци, 19.Дзамбротта, 8.Гаттузо, 21.Пирло, 10.Де Росси, 15.Якинта, 9.Тони, 7.Дель Пьеро.

Первые 10 минут украинская сборная выглядела решительнее и успешнее итальянцев. Хотя статистика фиксировала территориальный перевес Италии, по обострением явно вела Украина: Тимощук и Гусев потревожили Буффона и трибуны стадиона «Олимпико». Две-три попытки итальянцев открыть счет в это время также дошли до угрозы воротам, но не до удара.

Позже мяч стал подолгу оставался в центре поля, за всю первую половину игры не было ни одного углового. Шла трудная позиционная борьба, с внутренним, не зрелищным, напряжением, без эффектных действий. Обе команды не могли переломить игру «под себя».

Даниеле де Росси на 26-й минуте принял в борьбе перед воротами дальний навес от партнера, но Шовковский в прыжке сумел вынуть мяч из правого нижнего угла. Через минуту Италия прервала атаку украинской сборной на линии своей штрафной. Еще через минуту, прерывая прорыв Гаттузо получил травму Тимощук.

На 36-й Лука Тони мгновенно сориентировался после ошибки Русола, развернулся и пробил метров с 14 по центру… К счастью, чуть выше ворот.

На 38-й Тимощук ударил из-за штрафной, получился настильный удар наискось в дальний угол. Буффон успел туда.

Ничья 0:0.

Остальные матчи группы «В» уже закончились. Команда Литвы выиграла у сборной Фарерских островов 1:0, а Шотландия у Франции – с таким же счетом.

Результаты остальных матчей 3-го тура отборочного этапа Чемпионата Европы.

Группа А. Казахстан – Польша 0:1, Армения – Финляндия 0:0

Группа С. Молдавия - Босния и Герцеговина 2:2, Венгрия - Турция 0:1

Группа D. Уэльс – Словакия 1:5, Чехия - Сан-Марино 7:0, Кипр – Ирландия 5:2

Группа E. Россия – Израиль 1:1, Англия – Македония 0:0

Группа G. Румыния – Беларусь 3:1, Болгария - Голландия 1:1