«Арсенал» заполучил Аршавина за минуты до закрытия трансферного окна

Питерский "Зенит" и лондонский "Арсенал" буквально за минуты до закрытия "трансферного окна" договорились о переходе в лондонский клуб российского футболиста Андрея Аршавина

Окончательно назвать сделку состоявшейся можно только сегодня, когда Премьер-Лига утвердит подписанный накануне договор. Агентство Франс-пресс утверждает, что договор подписан до июня 2012 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов фунтов стерлингов. Однако пресс-секретарь "Зенита" заявляет, что сумма намного больше, а источники в "Зените" говорят о 16,5 миллионах фунтов.

Эхо Москвы