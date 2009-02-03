«Арсенал» заполучил Аршавина за минуты до закрытия трансферного окна
09:11, 03 февраля 2009Спорт
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Сумма трансфера - 12 миллионов фунтов
Питерский "Зенит" и лондонский "Арсенал" буквально за минуты до закрытия "трансферного окна" договорились о переходе в лондонский клуб российского футболиста Андрея Аршавина
Окончательно назвать сделку состоявшейся можно только сегодня, когда Премьер-Лига утвердит подписанный накануне договор. Агентство Франс-пресс утверждает, что договор подписан до июня 2012 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов фунтов стерлингов. Однако пресс-секретарь "Зенита" заявляет, что сумма намного больше, а источники в "Зените" говорят о 16,5 миллионах фунтов.
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