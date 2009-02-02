Киевское "Динамо" обменяло Клебера на его земляка (фото)

Киевское "Динамо" заключило контракт с 20-летним бразильским нападающим "Крузейро" Гильерме, отдав взамен латиноамериканскому клубу его земляка и коллегу по амплуа 25-летнего Клебера и денежную компенсацию, сообщает официальный сайт ФК "Динамо"

Форвард Мильомем Гусмао Гильерме, выступавший за юниорскую (до 20 лет) национальную сборную, сыграл в чемпионате Бразилии за "Крузейро" 58 матчей и забил 28 мячей.

"За Гильерме мы отдаем Клебера и доплачиваем порядка 5 миллионов евро, - приводит слова президента клуба Игоря Суркиса сайт УЕФА. - Учитывая то, что Клебер обошелся нам примерно во столько же, это рекордная для нас покупка. Естественно, мы очень рассчитываем на футболиста, которого пригласили по просьбе нашего главного тренера. Юрий Семин видел игрока в деле и очень хотел, чтобы он стал динамовцем. У Гильерме отменные скоростные качества, дриблинг, видение поля. И самое главное - он забивной. Конечно, ему понадобится время на адаптацию, но если бразилец с этим справится, мы получим очень сильного нападающего".