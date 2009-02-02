Бубка: Олимпиада всё ближе, а денег всё меньше

Недофинансирование спорта может поставить под угрозу олимпийские перспективы Украины на зимних Играх в Ванкувере. На этом акцентировал президент Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА на заседании Исполкома НОК.

Он подчеркнул, что этот год является основным этапом в завоевании лицензий для участия в зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, сообщает пресс-служба НОК.

"Каждый старт в зимних видах спорта сейчас на вес золота, поэтому крайне необходимо в приоритетном порядке обеспечить полноценную подготовку наших спортсменов", - заявил руководитель Олимпийского комитета.

Напомним, раньше стало известно, что объемы финансирования спортивных программ Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта сократились на 28,1 % в сравнении с аналогичным показателем в 2008 году.

Кроме того, НОК Украины уже оказал поворотную помощь Министерству по делам семьи, молодежи и спорта в размере три миллиона сто тысяч гривен.