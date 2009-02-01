Сергей Карякин выиграл шахматный супертурнир в Нидерландах

19-летний представитель Украины Сергей КАРЯКИН стал победителем шахматного супертурнира Corus Chess 2009, который завершился в воскресенье в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

К последнему туру в лидерах с равным количеством очков подошли сразу шесть гроссмейстеров, но победить из них в заключительный день турнира смог только С.КАРЯКИН, черными фигурами обыгравший Леньера ДОМИНГЕСА с Кубы.

В других результативных партиях 13-го тура турнира победы белыми одержали россиянин Александр МОРОЗЕВИЧ и китаец Ван ЮЭ, выигравшие соответственно у украинца Василия ИВАНЧУКА и норвежца Магнуса КАРЛСЕНА.

Вничью свои противостояния в воскресенье завершили Гата КАМСКИЙ (США) - Сергей МОВСЕСЯН (Словения), Майкл АДАМС (Англия) - Люк ван ВЕЛИ (Нидерланды), Ян СМИТС (Нидерланды) - Левон АРОНЯН (Армения), Теймур РАДЖАБОВ (Азербайджан) - Даниэль СТЕЛЛВАГЕН (Нидерланды).

Итоговое положение участников: КАРЯКИН - 8 очков, АРОНЯН, РАДЖАБОВ и МОВСЕСЯН - по 7,5, КАРЛСЕН и ДОМИНГЕС - по 7, КАМСКИЙ - 6,5, ван ВЕЛИ, СМИТС и Ван ЮЭ - по 6, СТЕЛЛВАГЕН, ИВАНЧУК, АДАМС и МОРОЗЕВИЧ - по 5,5.