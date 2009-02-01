Челси продержался весь матч против Ливерпуля, почти...

19:57, 01 февраля 2009
Спорт
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Результаты 24 тура английской Премьер-лиги

Сегодняшними матчами завершился 24-й тур английской Премьер-лиги

Ньюкасл - Сандерленд 1:1 (Амеоби 69 пен. - Сиссе 32)

Ливерпуль - Челси 2:0 (Торрес 89, 90+4)

Напомним, что вчера сыграны матчи:

МЮ - Эвертон 1:0 (Роналду 43 пен.)

Арсенал - Вест Хэм 0:0

Астон Вилла - Уиган 0:0

Фулхэм - Портсмут 3:1 (Джонсон 14, Невлэнд 71, 80 - Наджент 84)

Халл Сити - Вест Бромвич 2:2 (Менди 44, Фэгэн 69 - Симпсон 53, Брант 73 пен.)

Мидлсбро - Блэкберн 0:0.

Сток Сити - Манчестер Сити 1:0 (Битти 45)

Болтон - Тоттенхэм  3:2 (Пюйгренье 31, Дэвис 63, 87 - Бент 73, 75)

Положение в таблице

1. МЮ 53 (игра в запасе)

2. Ливерпуль 51

3. Челси 48

4. Астон Вилла 48

5. Арсенал 43

6. Эвертон 37

7. Уиган 33

8. Вест Хэм 33

9. Фулхэм 29 (две игры в запасе)

10. Манчестер Сити 28 (игра в запасе)

11. Халл Сити 28

12. Болтон 27

13. Сандерленд 27

14. Тоттенхэм 24

15. Ньюкасл 24

16. Портсмут 24 (игра в запасе)

17. Сток Сити 24

18. Блэкберн 23 (игра в запасе)

19. Миддлсбро 22

20. Вест Бромвич 22

 

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