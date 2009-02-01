Полузащитник петербургского «Зенита» украинец Анатолий ТИМОЩУК подписал контракт с мюнхенской «Баварией», который вступит в силу с сезона 2009-2010, сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, контракт подписан с мюнхенским клубом сроком до 2012 года. А.ТИМОЩУК сможет начать выступать за "Баварию" со следующего сезона.

За трансфер украинского хавбека "Бавария", по информации источника, заплатит "Зениту" 14 млн. долл. (около 11 млн. евро).

В мюнхенской команде А.ТИМОЩУК заменит Марка ван БОММЕЛЯ, принявшего решение покинуть "Баварию" летом.

По информации газеты, футболист в середине января уже прилетал в Мюнхен для проведения секретных переговоров с руководством немецкой команды, которые закончились успешно.

Однако перед украинским игроком и его клубами стоит существенная проблема. Сезон в российском чемпионате начинается 28 февраля, в то время как контракт А.ТИМОЩУКА с немецким клубом будет действовать только с первого июня. По информации издания, ситуация может быть решена следующим образом. «Бавария» предоставит игрока в аренду «Зениту» на срок с марта до июня. После этого в июне А.ТИМОЩУК сменит футболку с номером «44», в которой он играл в «Зените», на футболку с номером «4» немецкого клуба.