Кличко начал переговоры с Льюисом о матче-реванше

Украинский боксер Виталий Кличко заявил о своем возможном возвращении на профессиональный ринг.

В интервью украинским СМИ Кличко сообщил, что начал переговоры о проведении боя-реванша с британцем Ленноксом Льюисом, которому проиграл техническим нокаутом в июне 2003 года в Лос-Анджелесе.

Кличко-старший отказался ответить на вопрос о том, на какой стадии сейчас находятся переговоры, подтвердив лишь сам факт того, что переговорный процесс начался. "Cчитаю, что Леннокс Льюис является одним из самых сильных боксеров в истории супертяжелого дивизиона. Уверен, что наша вторая встреча вызовет огромный интерес в мире. Переговоры идут, но пока я бы не хотел открывать все карты…", - отметил украинский боксер, который завершил карьеру в ноябре 2005 года.

По словам Кличко, чтобы набрать форму к возможному поединку с Льюисом, ему потребуется 3-4 месяца тренировок. Напомним, что первый бой этих соперников был остановлен после окончания шестого раунда из-за того, что украинец получил сильное рассечение левой брови, кровотечение из которой невозможно было остановить. К моменту вынужденного завершения поединка Кличко выигрывал у Льюиса по судейским запискам.

После того поединка британский боксер полгода размышлял о продолжении своей спортивной карьеры, а в начале 2004 года объявил о своем уходе из профессионального бокса. Кличко-старший после ухода Льюиса завоевал вакантный титул чемпиона WBC, однако в 2005 году из-за серии травм не смог провести бой в защиту своего титула с американцем Хасимом Рахманом и также объявил о завершении карьеры.

Корреспондент