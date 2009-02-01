Бой Кличко против Хэя может состояться в Германии

Боксерский поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBO, WBO и IBF Владимиром Кличко и претендентом Дэвидом Хэем может состояться в Германии, а не в Англии (на стадионе "Стэмфорд Бридж"), как сообщалось ранее, передает Newsru.

По информации источника, приближенного к команде британца, стороны не до конца проработали многие вопросы сделки. Так, например, команда украинца заверила, что если бой состоится в Германии, то это вызовет наибольший ажиотаж и принесёт гораздо больше прибыли, нежели если встреча пройдет в столице Англии.

Источник также отмечает, что вариант с лондонским "Стэмфорд Бридж" остаётся в силе и будет рассмотрен в качестве запасного, информирует boxingscene.com.

Напомним, что встреча боксёров запланирована на 20 июня.