Результаты 24 тура английской Премьер-лиги

22:00, 31 января 2009
Спорт
2012

Лидер - в выиграше

В субботу состоялись матчи 24 тура английской Премьер-лиги:

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 1:0 (Роналду 43 пен.)

"Арсенал" - "Вест Хэм" 0:0

"Астон Вилла" - "Уиган" 0:0

"Фулхэм" - "Портсмут" 3:1 (Джонсон 14, Невлэнд 71, 80 - Наджент 84)

"Халл Сити" - "Вест Бромвич" 2:2 (Менди 44, Фэгэн 69 - Симпсон 53, Брант 73 пен.)

"Мидлсбро" - "Блэкберн" 0:0.

"Сток Сити" - "Манчестер Сити" 1:0 (Битти 45)

"Болтон" - "Тоттенхэм"  3:2 (Пюйгренье 31, Дэвис 63, 87 - Бент 73, 75)

Завтра будут сыграны еще 2 матча: "Ньюкасл" - "Сандерлэнд" и "Ливерпуль" - "Челси".

 

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