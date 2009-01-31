Результаты 24 тура английской Премьер-лиги
22:00, 31 января 2009Спорт
2012
Лидер - в выиграше
В субботу состоялись матчи 24 тура английской Премьер-лиги:
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 1:0 (Роналду 43 пен.)
"Арсенал" - "Вест Хэм" 0:0
"Астон Вилла" - "Уиган" 0:0
"Фулхэм" - "Портсмут" 3:1 (Джонсон 14, Невлэнд 71, 80 - Наджент 84)
"Халл Сити" - "Вест Бромвич" 2:2 (Менди 44, Фэгэн 69 - Симпсон 53, Брант 73 пен.)
"Мидлсбро" - "Блэкберн" 0:0.
"Сток Сити" - "Манчестер Сити" 1:0 (Битти 45)
"Болтон" - "Тоттенхэм" 3:2 (Пюйгренье 31, Дэвис 63, 87 - Бент 73, 75)
Завтра будут сыграны еще 2 матча: "Ньюкасл" - "Сандерлэнд" и "Ливерпуль" - "Челси".
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