Результаты 24 тура английской Премьер-лиги

Лидер - в выиграше

В субботу состоялись матчи 24 тура английской Премьер-лиги: "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 1:0 (Роналду 43 пен.) "Арсенал" - "Вест Хэм" 0:0 "Астон Вилла" - "Уиган" 0:0 "Фулхэм" - "Портсмут" 3:1 (Джонсон 14, Невлэнд 71, 80 - Наджент 84) "Халл Сити" - "Вест Бромвич" 2:2 (Менди 44, Фэгэн 69 - Симпсон 53, Брант 73 пен.) "Мидлсбро" - "Блэкберн" 0:0. "Сток Сити" - "Манчестер Сити" 1:0 (Битти 45) "Болтон" - "Тоттенхэм" 3:2 (Пюйгренье 31, Дэвис 63, 87 - Бент 73, 75) Завтра будут сыграны еще 2 матча: "Ньюкасл" - "Сандерлэнд" и "Ливерпуль" - "Челси".

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