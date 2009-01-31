Жеребьевка Евро-2012 пройдет в Польше

После заседания Исполнительного комитета УЕФА, которое прошло в Ньоне, европейский футбольный союз отметил главные направления своей работы.

Что касается Евро-2012 в Польше и Украине, жеребьевка отборочного турнира состоится в Польше 7 февраля 2010 года. Кроме того, Исполнительный комитет УЕФА утвердил маркетинговую стратегию по продаже прав на Евро-2012 Так, европейская стадия тендера начнется 6 февраля. Исполком также одобрил коммерческую концепцию Евро-2012.

В отношении других аспектов подготовки к ЧЕ-2012 Тейлор сказал: "В мае этого года мы произведем окончательный выбор арен и составим расписание. На данный момент каждая их двух стран предложила по шесть городов. В каждой из них турнир будут принимать максимум по четыре города. В рамках следующего этапа надо проверить, как идет подготовка стадионов и инфраструктуры. Евро-2012 требует огромной работы, но мы можем подтвердить, что эта работа идет".

Официальный сайт УЕФА