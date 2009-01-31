ФИФА не нравятся совместные заявки на проведение ЧМ

Президент ФИФА Йозеф Блаттер на пресс-конференции в столице Парагвая Асунсьоне заявил, что совместные заявки нескольких стран на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов приниматься не будут. Таким образом, президент ФИФА отклонил заявку Испании и Португалии и дал понять, что заявка Бельгии и Голландии, которые планировали совместно организовать чемпионат мира, также не будет принята. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Блаттер объяснил свое решение тем, что опыт проведения чемпионата мира в двух странах (Японии и Южной Корее) в 2002 году оказался неудачным. По словам президента ФИФА, расходы на организацию турнира, проведенного в двух странах, увеличились вдвое.

В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе пока не подтвердили заявление Блаттера официально. Письма с изъявлением намерений провести чемпионат мира ФИФА принимает до 2 февраля 2009 года.

Планируют ли Испания и Португалия, чья совместная заявка была отклонена, участвовать в борьбе за проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 по отдельности, неизвестно.

Предварительные заявки на проведение ЧМ уже подали США, Япония, Россия, Англия, Австралия, Индонезия и Катар. Ожидается, что в число претендентов на статус страны-хозяйки ЧМ-2018 и ЧМ-2022 также войдут Китай и Мексика.

Страны, которые примут оба турнира, будут названы в декабре 2010 года во время заседания исполнительного комитета ФИФА.

Лента.ру