БК "Донецк" подписал контракт с американским форвардом

Баскетбольный клуб "Донецк" подписал контракт с 33-летним американским форвардом Деметриусом АЛЕКСАНДЕРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, контракт подписан до конца текущего сезона, стоимость контракта не называется.

Д.АЛЕКСАНДЕР (рост 204 см, вес 105 кг), родился в г. Честерфилд (штат Миссури, США). Профессиональную карьеру начал в 1997 году. Выступал за различные клубы США, Японии, Израиля, Италии, Испании, Франции, Пуэрто-Рико и Кореи. Два последних сезона выступал в составе рижского "Баронса" (Латвия). Обладатель Кубка Европы ФИБА 2008 года, чемпион Латвии 2007/08 гг.