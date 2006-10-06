Увидят ли украинские болельщики матч Италия - Украина?

За день до отборочного поединка чемпионата Европы 2008 года между сборными Италии и Украины, который состоится завтра в Риме, украинских болельщиков интересует ответ на глобальный вопрос: «Будет ли вестись из Рима трансляция поединка на Украину?».

Сайту «Наш спорт» стало известно, что трансляция будет, но пока нельзя окончательно сказать, на каком из общеукраинских каналов. К полудню пятницы будет окончательно ясно, какая из украинских телекомпаний оформит права на трансляцию поединка.

«В прессе появлялась информация о том, что за показ матча Италия - Украина нужно заплатить один миллион евро, - говорит один из высокопоставленных сотрудников телеканала «Интер». - Фигурировали даже суммы в районе полутора миллионов евро, но одно дело, сколько хотят заработать на перепродаже прав некоторые лица, и совсем другое дело, сколько на самом деле стоят права на трансляцию. Сейчас речь идёт о реальных цифрах. Конечно, если принимать во внимание то, что это отборочный поединок, то цена всё равно высокая, но поверьте - это намного меньше, чем заявленный ранее миллион. Одно я могу сказать точно: болельщики Украины увидят трансляцию из Рима на одном из общедоступных в стране каналов».

Обком со ссылкой на Наш спорт