Матерацци надоело извиняться

Защитник сборной Италии Марко Матерацци заявил, что устал искать пути к примирению с Зинедином Зиданом.

"Я всегда говорил, что готов мириться, даже в ФИФА знают об этом - я уведомил их и письменно, и устно, - сказал Матерацци после одной из тренировок сборной Италии - "Скуадра Адзурра" готовится к домашнему матчу с украинцами".

"Я перепробовал едва ли не все методы и в конце концов мне это надоело. Особенно если учесть, что пострадавшей стороной являюсь именно я. Через 50 лет все будут помнить, как меня ударили, а не как я забил гол".

"Я получил письмо даже из ООН, в котором они просили меня объяснить, в чем же дело. Они надеются организовать встречу, на которой будем мы с Зиданом. Если удастся - что ж, здорово. Но я уже устал от всего этого, и сам стараться помириться не буду", - резюмировал Марко.

Защитник "Интера" после финала получил двухматчевую дисквалификацию за свое оскорбление, прозвучавшее в адрес француза, отбыл ее и готов помочь "Скуадре Адзурре" на поле".

Корреспондент, по материалам football.ua