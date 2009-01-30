УЕФА назвала "финальные стадионы" на 2011-2012 гг.

Финал футбольной Лиги чемпионов 2011 года пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли", а финал следующего года - на "Арене Мюнхен", сообщает официальный сайт УЕФА .

Финалы Лиги Европы (новое название Кубка УЕФА) примут соответственно: в 2011 году дублинский "Лэнсдаун Роуд", который сейчас закрыт на реконструкцию, и в 2012-м - бухарестский "Националь". Места проведения финальных матчей двух главных еврокубковых турниров были определены исполкомом УЕФА.

"Уэмбли" примет финал главного еврокубка в шестой раз в истории, что является рекордом. После завершившейся в 2007 году реконструкции обновленный "Уэмбли" вмещает 90 тысяч зрителей.

Также стоит отметить, что Дублин и Бухарест ранее не принимали финалы крупных турниров под эгидой УЕФА.

РИА "Новости"