Одессу посетит Генеральный секретарь УЕФА

Генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР намерен 3-4 февраля посетить Одессу для ознакомления с ходом подготовки города к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в Одессе на встрече с журналистами начальник областного управления экономики Олег МУРАТОВ.

По его словам, Генсек УЕФА встретится с мэром Одессы Эдуардом ГУРВИЦЕМ и губернатором Одесской области Николаем СЕРДЮКОМ, проверит степень подготовки первоочередных объектов Евро-2012, чтобы дать ответ на вопрос: "Будет или не будет проводиться в городе Чемпионат Европы по футболу?".

В частности, Д.ТЕЙЛОР осмотрит международный аэропорт "Одесса" и стадион «Черноморец», где продолжается реконструкция.

Как сообщалось, городами, которые будут принимать матчи финальной части Евро-2012, определены Киев, Львов, Донецк и Днепропетровск. Одесса и Харьков являются резервными городами.

В мае текущего года УЕФА должно утвердить окончательный перечень городов, которые будут принимать финальную часть Чемпионата Европы по футболу-2012.