Поступили в продажу билеты на матч Динамо – Валенсия (цены)

Билеты на первый матч 1/16 финала Кубка УЕФА, в котором киевское «Динамо» 18 февраля будет принимать «Валенсию» (Испания), поступили в продажу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе футбольного клуба "Динамо", стоимость билетов, в зависимости от выбранного сектора, составляет 30, 40, 60, 80, 100, 150 и 200 гривень.

В кассах можно приобрести не более десяти билетов в одни руки. Желающим же оформить коллективную заявку необходимо обращаться непосредственно в ФК «Динамо».

Изменено время начала матча - «Динамо» и «Валенсия» встретятся на киевском стадионе им. Валерия Лобановского в 19:00, а не в 20:00, как планировалось ранее.

Ответный матч будет сыгран в Валенсии 26 февраля.