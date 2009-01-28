Одесса имеет реальные шансы принять Евро-2012
Аргументы Александра Лавриновича
|Олександр Лавринович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ на встрече с мэром Одессы Эдуардом ГУРВИЦЕМ.
«Одесса - в числе приоритетных городов в этом вопросе, имеющих реальные шансы принять Евро-2012, - отметил первый вице-спикер. - Это тот город, который может привлечь внимание не только возможностями приема участников и гостей предстоящего чемпионата Европы по футболу, но и развитой туристической и отельной инфраструктурой, красотой архитектуры центральной части города».
По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, «чтобы успешно справиться с программой подготовки к Евро-2012, муниципальной власти придется уделить особое внимание вопросам развития спортивных объектов и транспортных развязок».
В свою очередь, мэр Одессы поинформировал первого заместителя председателя ВР о перспективах развития города, подготовке к реконструкции Одесского международного аэропорта.
Отвечая на вопрос журналистов по поводу затягивания руководством Министерства обороны сроков передачи в коммунальную собственность города стадиона «СКА», А.ЛАВРИНОВИЧ высказал удивление по поводу устроенной волокиты с учетом того, что «судебные процессы завершены, и стадион по праву принадлежит городу».
«Не могу понять, чем при этом руководствуются чиновники ведомства, блокируя передачу стадиона города», - добавил первый вице-спикер, отметив при этом, что «это скорее вопрос к министру обороны и премьер-министру, почему они не делают необходимые шаги, а если делают – вопреки воле закона и воле одесситов».