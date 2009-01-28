Блохин не хочет поддаваться соблазнам, которые окажутся пшиком

Экс-тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин поведал в интервью о своих планах на будущее.

«Для тренера Блохина сейчас наступил мертвый сезон. В одних странах чемпионаты в разгаре. В других – еще не начинались, но подготовка уже вовсю идет. Принимать команду в такой ситуации нелогично», - отмечает экс-наставник ФК «Москва».

Блохин говорит, что предложения есть, ими занимается его агент – Шандор Варга.

Тренер намекнул, что скорее всего речь будет идти о сборной, а не о клубе.

«Можно сказать так: живу в режиме ожидания. Событий не тороплю. Думаю, к лету все прояснится. Раньше – вряд ли», - говорит Блохин.

Ну а насчет, того, чтобы остаться в Украине… «Об этом пока не было разговоров. На родине, наверное, работать предпочтительнее, комфортнее для души, но тренерское ремесло устроено так, что не ты выбираешь, а тебя выбирают. А тут еще финансовый кризис всех огрел, как обухом, по голове. Но одновременно поднял на новую высоту тщательность выбора. Теперь уже точно нельзя поддаваться соблазнам, которые на поверку окажутся пшиком», - отметил Блохин.

Football.ua