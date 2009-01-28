Звезду Премьер-лиги подозревают в изнасиловании

Подозреваемый в изнасиловании самый дорогой футболист британской Премьер-лиги, игрок клуба "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Робиньо заявил о готовности сотрудничать со следствием, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей полиции.

Робиньо был арестован во вторник по делу об изнасиловании в одном из ночных клубов на севере Великобритании, отмечает агентство.

По данным телеканала Скай Ньюз, заявление в полицию об изнасиловании подала 18-летняя девушка.

"Мы подтверждаем, что Робиньо сегодня встретился с представителями полиции в рамках уголовного расследования", - сообщил пресс-секретарь Робиньо на интернет-сайте футбольной звезды.

По его словам, Робиньо "отрицает всячески любые обвинения в криминале в свой адрес, считает, что не совершил ничего плохого, и готов с радостью сотрудничать со следствием".

По данным представителей полиции, которые не узнали в задержанном звезду британской Премьер-лиги, скандальное происшествие имело место 14 января.

После дачи показаний Робиньо был отпущен под залог, сумма которого не разглашается.

Несколько дней спустя после инцидента, Робиньо без разрешения покинул тренировочную базу "Манчестер Сити" в испанском Тенерифе и вернулся в Бразилию, сославшись "на семейные обстоятельства".

Летом прошлого года Робиньо перешел из мадридского "Реала" в английский "Манчестер Сити" за рекордные в футбольной истории Великобритании 32,5 миллиона фунтов стерлингов.

РИА Новости