Валуев готов к бою с любым из братьев Кличко

Российский боксер Николай Валуев, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) в тяжелом весе, готов в любое время встретиться на ринге с любым из братьев Кличко. Об этом заявил Вильфрид Зауэрланд - руководитель промоутерской компании Sauerland Event, представляющей интересы Валуева, сообщает Associated Press.

По словам Зауэрланда, в течение последнего года представители российского боксера не получали никаких предложений от братьев Кличко. Однако 26 января Виталий Кличко (старший из братьев) заявил, что организации его боя с Валуевым мешает американский промоутер россиянина Дон Кинг.

Кличко отметил, что Кинг постоянно выдвигает "дополнительные условия". Однако украинский спортсмен считает, что гонорар должен быть поделен между боксерами поровну, так как в этом поединке встретятся два чемпиона мира.

Виталий Кличко владеет чемпионским титулом по версии WBC (Всемирный боксерский совет), а его младший брат Владимир - по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация).

27 января менеджер братьев Кличко Бернд Бенте рассказал, что три недели назад он пытался договориться с Доном Кингом об организации боя Валуева с одним из украинцев. По словам Бенте, американский промоутер сказал, что любой из братьев Кличко нокаутирует россиянина. В этой связи Кинг потребовал, чтобы в случае поражения Валуева он получил часть прав на будущие бои братьев Кличко.

Лента.ру