Виталий Кличко: Владимир выиграл у меня бой с Девидом Хэем

Украинский боксер Владимир Кличко, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и IBO, признался, что возвращение его старшего брата Виталия в профессиональный спорт после четырехлетнего перерыва создало ряд проблем.

"Я не приветствовал возвращение Виталия в бокс, так как нам теперь приходится делить соперников. Но в то же время я горжусь его победой над Сэмюэлем Питером и чемпионским титулом", - заметил Кличко-младший на пресс-конференции в Москве.

Ближайшим боем, который проведет Владимир, станет поединок против британца Дэвида Хэя. Своего соперника боксер "выиграл" у брата в орлянку. "В журнале Men`s Health была опубликована фотография Хэя, который в руке держал отрезанную голову Владимира, - рассказал Виталий. - Такого я стерпеть не мог и пообещал Хэю, что побью его на ринге. Однако Владимир тоже хотел встретиться с британцем, и мы решили разыграть его в монетку. Выиграл Володя, он - везунчик".

Поединок Владимира Кличко и Дэвида Хэя, скорее всего, пройдет в Лондоне в июне.

РИА "Новости"