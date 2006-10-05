УЕФА перенесло решение о том, кто будет хозяином финала Евро-2012

Сегодня Исполком УЕФА принял решение, согласно которому хозяин финальной части Евро-2012 по футболу будет определен в апреле следующего года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

Сначала исполком планировал определить победителя тендера на право проведения финальной части соревнований 8 декабря на своем очередном заседании. Однако „исполком УЕФА принял решение не спешить с определением хозяина Евро-2012, а дать претендентам время для совершенствования документов, гармонизировать соответствующие контракты с городами, где запланировано проведение соревнований”, сказал пресс-службе ФФУ президент ФФУ, член исполкома УЕФА Григорий СУРКИС, который принимает участие в заседании Исполкома в словенской Любляне.

Как известно, Украина и Польша претендуют на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.