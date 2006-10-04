Финал Лиги чемпионов пройдет в Москве

Исполком Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение предоставить Москве право проведения финала Лиги чемпионов сезона 2007/08, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в Российском футбольном союзе (РФС).

Россия подавала заявку на проведение финала самого престижного клубного еврокубка в 2008 или 2009 годах 17 марта 2006 года. Местом проведения матча в обоих случаях предлагался столичный спорткомплекс "Лужники". На право провести финальную игру Лиги чемпионов также претендовали Севилья, Рим, Берлин и Лондон.

В мае в российской столице состоялась техническая презентация БСА "Лужники". Чиновникам УЕФА были продемонстрированы возможности российской столицы в разных сферах, в том числе таких, как организация проживания членов УЕФА, команд, судей, представителей СМИ и болельщиков, пропускная возможность аэропортов, транспортные развязки, организация соревнований, билетных программ и спортивно-развлекательных мероприятий.

Представители МИД России во время инспекции заверили чиновников УЕФА, что в случае выбора Москвы в качестве места проведения финала Лиги чемпионов, приезжим футболистам и болельщикам будет обеспечен облегченный визовый режим.

Лента.ру