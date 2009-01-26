Жеребьевка финала Евро-2009 пройдет в Донецке 12 июня

12 июня 2009 года в Донецке состоится жеребьевка финального тура чемпионата Европы 2009 года по футболу среди юношей возрастом до 19 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета. По результатам жеребьевки, команды будут разбиты на две группы. В финальной части Чемпионата Европы 2009 года примут участие 7 команд, победивших в результате двух предварительных отборочных раундов, а также сборная команда Украины, как хозяйка турнира.

Команды-участники определятся по окончанию элит-раунда, игры которого пройдут до 10 июня 2009 года включительно.

Игры финальной части Чемпионата пройдут в 2-х группах (по 4 команды в Донецке и Мариуполе) по круговой системе, когда каждая из команд играет с другими командами группы по 1 матчу.

По 2 команды, занявшие в 1-е и 2-е места в своей группе, выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов разыграют звание чемпиона Европы 2009 годов среди юношей до 19 лет по футболу.

Матч за 3 место регламентом чемпионата не предусмотрен.

Согласно регламенту, участники прибывают за 2 дня до начала Чемпионата. Примерная дата прибытия участников на чемпионат - 19 июля 2009 года.

По информации пресс-службы, для размещения участников Чемпионата определены 4 гостиницы в Донецке: «Атлас» (размещение 4-х команд), «Ева» (размещение арбитров), «Виктория» (размещение гостей и представителей УЕФА), «Ливерпуль» (размещение гостей УЕФА).

Игровыми стадионами для официальных игр Чемпионата определены: «Олимпийский» (г. Донецк) и стадион «Металлург» (г. Мариуполь).

Тренировочными базами будут «Олимпик», стадион «Смолянка», «Титан».