Братья Кличко прибыли в Москву для переговоров

Чемпионы мира по трем версиям среди боксеров-профессионалов украинцы Виталий и Владимир КЛИЧКО прибыли в воскресенье в Москву, сообщает ИТАР-ТАСС.

В российской столице они проведут полтора дня, и свой визит называют чисто деловым. В понедельник они проведут пресс-конференцию, на которой могут раскрыть секреты переговоров по следующему бою Владимира – предположительно, с британцем Дэвидом ХЭЕМ, после чего покинут Москву.

Одной из целей командировки планируются переговоры с российскими телеканалами. Это косвенно подтвердил генеральный директор промоутерской компании братьев КЛИЧКО «К2 Ист Промоушнз» Александр КРАСЮК: «На 2009 год у нас не менее амбициозные планы. Пройдя своеобразный испытательный срок, мы должны выходить на более серьёзный уровень и формировать основные каналы популяризации и лояльность наших партнёрских телеканалов на международном уровне».

По его словам, сейчас ведутся переговоры с российскими телеканалами насчёт прямых трансляций турниров при участии братьев КЛИЧКО или их поединков с российскими боксёрами на территории России и Беларуси.

А.КРАСЮК также сообщил о подготовке к подписанию контрактов с «некоторыми интересными зарубежными боксёрами», а также о переговорах с телеканалами их родных стран о покупке их поединков.

«Некоторые наши поединки показали в Украине рекордный рейтинг. Речь, безусловно, идёт о боях братьев КЛИЧКО, когда большая половина, а то и чуть ли не вся телеаудитория Украины смотрела телеканал «Интер», - приводит его слова пресс-служба промоутерской компании.