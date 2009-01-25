Умер народный депутат от ПР, президент ФК «Заря»

На 33-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни умер народный депутат Украины, почетный президент ФК "Заря" (Луганск) Валерий Букаев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В.Букаев – уроженец Краснодона. В 2003 году закончил Луганский региональный институт менеджмента по специальности "Финансы" (квалификация - экономист по финансовой работе).

С 1995 года – частный предприниматель. Был директором Краснодонского филиала ООО "Мет-Люкс-сервис", основателем ООО "Укр-Гермес" и ООО "Укр-Викойл".

С 2006 года - председатель наблюдательного совета ООО "Партнер Банк", основатель ООО "Луганскинтерресурс", президент футбольного клуба "Заря" (Луганск).

В 2002-2006 гг. был депутатом Краснодонского горсовета, в 2006-2007 г.г.. - депутат Луганского областного совета от Партии регионов. С ноября 2007 года - народный депутат Украины VІ созыва. Прошел в парламент под №101 списка Партии регионов. Стал членом Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2008 г. СМИ сообщили о смерти депутата. В частности, прозвучала информация о том, что в последнее время В.Букаев проходил курс лечения от рака в клиниках Германии. В тот же день пресс-служба ФК "Заря" опровергла данные о смерти почетного президента клуба.

В.Букаева считали одним из наиболее влиятельных бизнесменов Луганской области. В сфере его влияния находятся такие структуры, как "Укр-Викойл" и "Укр-Гермес", торгующие нефтепродуктами, компания "Лугуголь", поставляющая оборудование угольным предприятиям, фермерское хозяйство "Краснодон-Агро", ФК "Заря", выступающий в украинской Премьер-лиге.

Женат, осталось двое детей – сын Даниил (1998 г.р.) и дочь Мария (2002 г.р.)