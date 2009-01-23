«Зенит» и «Арсенал» ожесточенно торгуются за Аршавина

Петербургский "Зенит" и лондонский "Арсенал" могут согласовать трансфер Андрея Аршавина в течение ближайших 48 часов, сообщают в пятницу английские СМИ.

По сведениям Daily Mail, в "Арсенале" надеются, что "Зенит" согласится на улучшенное предложение "канониров" в размере порядка 15 миллионов фунтов, причем деньги за 27-летнего форварда сборной России будут переведены англичанами в течение двух лет.

В интервью Guardian генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов заявил, что "сделка может быть совершена в течение двух дней". При этом он уточнил, что 12 миллионов фунтов, которые "Арсенал" предлагал за Аршавина до последнего времени, питерцы считают недостаточной компенсацией.

"За 12 миллионов мы Аршавина не продадим. Изначально мы установили цену на отметке в 20 миллионов, но готовы пойти на уступки. На какие именно - в клубе нет однозначного мнения. Но мы готовы оперативно рассмотреть новое предложение "Арсенала", - отметил Митрофанов, добавив, что Аршавин уже договорился с "канонирами" о личном контракте.

Отвечая на вопрос, согласится ли "Зенит" продать Аршавина за 14 миллионов фунтов, Митрофанов сказал: "Я не знаю, решать совету директоров. Уверен, что компромисс достижим. Но если "Арсенал" не пойдет нам навстречу, им придется искать себе другого футболиста".

РИА Новости