Шева снова забил за Милан (видео)

Итальянский "Милан" в товарищеском матче в Германии обыграл местный "Ганновер 96" со счетом 3:2. Дубль на счету Филиппо Индзаги, еще один гол забил наш Андрей Шевченко, пишет Сегодня.

"Россонери" пропустили на 10-й минуте с пенальти и в первом тайме отыграться так и не смогли. А во втором Шева красивым ударом с границы штрафной после паса Индзаги счет сравнял, и уже через две минуты Пиппо выводит "Милан" вперед. На 75-й минуте отыгрались уже немцы, но Индзаги поставил точку в матче.

Победа подопечных Карло Анчелотти - 3:2.

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Видео с сайта Football.ua