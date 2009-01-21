Инспекторам УЕФА понравилось увиденное на НСК "Олимпийский"

Инспекторы УЕФА признали положительной динамику реконструкции НСК “Олимпийский”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом они заявили сегодня в Киеве на расширенном совещании с представителями ФФУ, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, дирекции НСК «Олимпийский» и проектной команды реконструкции столичного стадиона.

Инспекторы Европейского футбольного союза выразили удовлетворение ходом работ по реконструкции НСК «Олимпийский», что в 2012 году будет принимать финальный матч Чемпионата Европы по футболу. В частности, отмечалось, что с конца ноября 2008 года в соответствии с графиком продолжаются строительные работы на нижнем ярусе стадиона. На данный момент полностью завершено обследование состояния существующих сооружений, а также разработан обновленный генплан функционирования главной спортивной арены страны во время проведения Евро-2012.

Руководитель Департамента по вопросам стадионов и безопасности УЕФА Марк ТИММЕР отметил на совещании, что «выполнение украинской стороной своих обязательств по реконструкции НСК «Олимпийский» на данный момент мы оцениваем исключительно положительно. Мы довольны тем, как решаются проблемные вопросы, на которых мы акцентировали внимание во время предыдущего визита в ноябре 2008 года. Считаем, что весьма позитивным моментом является и привлечение к реализации проекта консультантов Strategic Leisure и Poyry».

«Конечно, основная масса работ еще впереди, и нам всем придется приложить большие усилия. Однако сейчас мы можем констатировать, что реконструкция стадиона идет по графику. Если положительная динамика сохранится и в дальнейшем, то в мае мы сможем рапортовать перед Исполнительным комитетом УЕФА: стадион в Киеве возводится должным образом, и в случае дальнейшего соблюдения графика работ будет введен в эксплуатацию в необходимые сроки, а именно до июня 2011 года», - сказал М.ТИММЕР.

В свою очередь, президент ФФУ Григорий СУРКИС заметил: «Едва ли не впервые мы слышим от экспертов УЕФА по вопросам стадионов такие одобрительные отзывы. Это свидетельствует о том, что в настоящее время украинская сторона работает как единая команда, а наша страна уверенно продвигается к своей цели. Хочу заверить, что мы и в дальнейшем будем наращивать темпы подготовки. Убежден, совместными усилиями нам удастся на достойном уровне провести в Украине и Польше чемпионат Европы-2012».

На совещании отмечалось, что генеральный проектировщик проанализировал восемь вариантов достижения максимальной вместимости «Олимпийского», и был избран проект, в соответствии с которым так называемая чистая вместимость арены к Евро-2012 будет составлять 63 тыс. 467 зрителей (полная вместимость - 69 тыс. 423). Кроме того, по результатам государственного тендера были определены две консалтинговые компании для сопровождения реконструкции - Strategic Leisure (Великобритания) и Poyry Architects (Финляндия).

В заседании также приняли участие министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, специалисты ФФУ, Минспорта, Координационного бюро по подготовке к Евро-2012, дирекции НСК «Олимпийский», немецкой компании-генподрядчика реконструкции GMP и компаний Strategic Leisure и Poyry Architects.

УЕФА на совещании представляли, кроме М.ТИММЕРА, директора домашних арен английских клубов «Арсенал» и «Ливерпуль» Джон БИТТИ и Джед ПОЙНТОН, а также эксперты УЕФА Давид ПЕТРИАШВИЛИ и Бен ВЕЕНБРИНК.