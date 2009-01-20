Виталий Кличко выбрал место чемпионского боя

Бой Виталия Кличко с кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом, в котором украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет), состоится в Штутгарте. Как рассказал один из менеджеров Кличко, поединок пройдет 21 марта на арене Hanns Martin Schleyer Halle, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

О том, что бой Кличко - Гомес состоится 21 марта, стало известно еще 12 января, однако в качестве места его проведения рассматривалась не только Германия, но и США. Организацией поединка будет заниматься промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions.

Арена Hanns Martin Schleyer Halle была открыта в 1983 году и вмещает около 15500 зрителей.