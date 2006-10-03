Мороз подарил футболисту книгу «Библейские мотивы в русской лирике 20 века

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сегодня принял участие в праздновании 70-летия ветерана киевского «Динамо» Виктора КАНЕВСКОГО.

«Это было действительно прекрасное время, свежее ощущение молодости и утверждения свободы, такой, как мы, молодые, ее воспринимали», - сказал А.МОРОЗ, вспоминая футбольные матчи с участием киевского «Динамо» в шестидесятые годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, по словам председателя Верховной Рады Украины, когда «Динамо» в 1961 году выиграло чемпионат СССР, «это был такой подъем, будто еще один космонавт полетел».

«Пример такого мастера, как КАНЕВСКИЙ, должен быть зажигательным для всех – и для тех, кто профессионально занимается футболом, и для молодежи, которая выходит на поле», - считает А.МОРОЗ.

Назвав поименно состав тогдашней команды, А.МОРОЗ отметил, что «мы брали за образец «Динамо», это было наше «Динамо», это было патриотическое воспитание населения, которое объединяло всех». «Этого ощущения сегодня не хватает», - сказал он.

Вместе с тем А.МОРОЗ отметил вклад Федерации футбола Украины в развитие детского и юношеского футбола. «Это те источники, которые будут насыщать команду нашими талантливыми земляками. Если вы видели игру молодежной сборной на чемпионате Европы, то поймете – это ребята, на которых можно положиться», - сказал председатель Верховной Рады Украины.

По мнению А.МОРОЗА, сохранению лучших футбольных традиций, развитию футбола в Украине и в этом контексте патриотическому воспитанию молодежи могла бы содействовать инициация и принятие соответствующих законов.

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