Как Шева отпраздновал свое 30-летие

Андрею Шевченко исполнилось 30 лет в пятницу, 29 сентября, но только после того, как его клуб в субботу сыграл с "Астон Виллой", наступило время расслабиться.

Адриано Галлиани, Арьедо Браида и Кларенс Зеедорф попали в число приглашенных на вечеринку по случаю 30-летния нападающего "Челси" и сборной Украины Андрея Шевченко.

Что бы ни было мотивом перехода Шевченко из "Милана" в "Челси", со своим первым зарубежным клубом у Андрея сохранились отличные отношение.

Несмотря на то, что украинец оставил после себя пустоту в сердцах миланских тиффози, многие из которых до сих пор не смирились с его переездом на Туманный Альбион, все без исключения представители "Милана" с удовольствием приняли приглашение на празднование дня рождения и прибыли в Лондон.

Местом проведения праздника Шевченко выбрал расположенный на Пикадилли ресторан "Кокун", а время - воскресный вечер, поэтому представителям "Милана" довелось поторопиться и сразу же после окончания игры с "Сиеной" занять места в самолете.

Поздравлять Шевченко отправились вице-президент Галлиани, генеральный директор Браида, отыгравший полтора тайма Кларенс Зеедорф, бывший футболист, а ныне один из работников клуба Леонардо и прочие руководители.

Компанию им должен был составить и Карло Анчелотти, но в последний момент тренер "Милана" отказался из-за семейных проблем. Его дочери предстояла несложная операция, но Анчелотти все равно предпочел находиться рядом.

Помимо итальянских гостей, в число приглашенных попали друзья и родственники Шевченко, некоторые партнеры по новому клубу и, конечно же, президент "Челси" Роман Абрамович, который игнорировал всех, кто пытался заговорить с ним о купле-продаже игроков.

Корреспондент по материалам Динамо (Киев) от Шурика