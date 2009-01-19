Президент ФИФА: кризис отучит тратить миллионы на “звезд”

Мировой финансовый кризис заставит футбольные клубы заниматься воспитанием своих игроков, заявил на открытии Кубка Содружества в субботу президент ФИФА Зепп Блаттер.

"Футбол не может оказаться в стороне кризиса. Сейчас прошла первая его волна - своеобразный цунами, - отметил главный футбольный чиновник планеты. - Безусловно, кризис затронет в определенной степени футбольные клубы, которым предстоит теперь уделить большое внимание воспитанию своих игроков, а не тратить огромные деньги на покупку звезд. Очень важно сохранить в футболе хорошую организацию, надежду и эмоции".

РИА “Новости”