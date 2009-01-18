Абрамович потратил на "Челси" сотни миллионов долларов

Появившаяся в воскресенье информация о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович якобы собирается продать футбольный клуб "Челси" одному из государств Персидского залива, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости по телефону начальник пресс-службы компании Millhouse Capital, управляющей активами Абрамовича, Джон Манн.

"Информация, напечатанная в Sunday Times, не соответствует действительности, и клуб "Челси" уже рассматривает вариант обратиться в суд из-за публикации неверной информации", - заявил он.

В воскресенье британское издание Sunday Times сообщило, что Абрамович может продать английскую футбольную команду одному из государств Персидского залива. В частности, по данным источников газеты в арабских странах, представители бизнесмена якобы недавно ездили в Саудовскую Аравию и ОАЭ с целью "прозондировать почву" на интерес арабов к "Челси".

С момента приобретения "Челси" в 2003 году, Абрамович потратил на футбольный клуб сотни миллионов фунтов стерлингов. За несколько последних лет он не только покрыл громадные долги клуба, но и вложил значительные средства в приобретение новых игроков и развитие инфраструктуры клуба.