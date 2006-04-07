Лисогор поставил новый рекорд чемпионатов мира
17:14, 07 апреля 2006Спорт
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Спортсмен завоевал золото в Шанхае
Украинский армеец старший лейтенант Олег ЛИСОГОР завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по плаванию в Шанхае, одержав победу в финальном заплыве на 100 метров брасом с новым рекордом чемпионатов мира.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.
Во время проведения Чемпионата мира по плаванию на короткой воде в китайском Шанхае золотую награду завоевал представитель 95-й группы спортсменов высшей спортивной квалификации Управления спорта Министерства обороны Украины старший лейтенант О.ЛИСОГОР, отмечается в сообщении.
В финальном заплыве на 100 метров брасом О.ЛИСОГОР показал результат 58,14 секунд, что является новым рекордом чемпионатов мира.
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