Лисогор поставил новый рекорд чемпионатов мира

Украинский армеец старший лейтенант Олег ЛИСОГОР завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по плаванию в Шанхае, одержав победу в финальном заплыве на 100 метров брасом с новым рекордом чемпионатов мира.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Во время проведения Чемпионата мира по плаванию на короткой воде в китайском Шанхае золотую награду завоевал представитель 95-й группы спортсменов высшей спортивной квалификации Управления спорта Министерства обороны Украины старший лейтенант О.ЛИСОГОР, отмечается в сообщении.

В финальном заплыве на 100 метров брасом О.ЛИСОГОР показал результат 58,14 секунд, что является новым рекордом чемпионатов мира.