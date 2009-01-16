Юношеская сборная Украины по футболу вышла в финал международного турнира

Юношеская сборная Украины по футболу (U-17) вышла в финал международного турнира, который проходит в Минске (Беларусь).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, даже, несмотря на поражение в заключительной встрече группового этапа, украинские футболисты заняли первое место в группе «Б» и получили право на участие в финале турнира.

В частности, после трех матчей юношеские сборные Украины, Беларуси и Бельгии набрали одинаковое количество очков (по 6), и поэтому все решало соотношение забитых и пропущенных мячей в матчах между ними. В итоге лучшей оказалась украинская команда, которая в субботу, 17 января, будет бороться за главный приз турнира во встрече с россиянами.

Как сообщал УНИАН, юношеская сборная Украины по футболу (U-17) 11 января победила команду Бельгии со счетом 3:0, а 13 января сборную Литвы 8:0. Однако вчера во время последнего матча группового этапа уступила хозяевам - сборной Беларуси - с минимальным счетом 0:1.

В состав юношеской сборной по футболу (U-17) входят футболисты 1992 года рождения.