Мастера рукопашного боя покажут журналистам свои приемы

7-8 октября в 10-00 в спортивном комплексе КПИ (ул. Полевая, 38) состоятся семинар и тренировочный курс „Личная безопасность журналиста”, который проводит Руководство Национальной федерации рукопашного боя (НФРБУ). Выдающиеся мастера из Германии, Голландии, Шотландии и Англии, Вьетнама, России (в целом с 15 государств) продемонстрируют преимущества техники рукопашного боя по сравнению с другими известными стилями. Планируются эксклюзивные интервью с господином Нирингом (9 дан, Германия), господином Гартвичем (7 дан, Человек года-2003 в США) и другими ведущими мировыми мастерами. На торжественном открытии будут присутствовать, в частности, Николай Томенко, Дмитрий Выдрин, Николай Азаров, Ян Табачник и Дмитрий Табачник, Александр Мороз, Анатолий Толстоухов, Юрий Павленко, Юрий Луценко, Петр Дорошенко, Петр Симоненко, Раиса Богатырёва, Виталий Шибко и другие. Семинар состоится Телефоны: 8 (050) 357-83-15, 8 (068) 361-23-43, 280-54-64.