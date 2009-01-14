Сборная Украины по футболу сыграет на Кипре

Подготовку к решающим матчам отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2010 года, который возобновится весной, национальная сборная Украины продолжит двумя товарищескими поединками на Кипре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола, в 12-м по счету Международном турнире на призы Футбольной ассоциации Кипра 10 февраля в Лимасоле украинцы проведут встречу со сборной Словакии.

В случае победы наша команда попадет в финал, который состоится на следующий день. В случае же неудачи украинцы будут бороться за третье место в матче с неудачником поединка Кипр-Сербия, который также состоится 10 февраля в городе Ларнака.