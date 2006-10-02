Крамник и Топалов согласились на 3:2

В воскресенье президент ФИДЕ, глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил журналистам, что россиянин Владимир Крамник и болгарин Веселин Топалов продолжат матч за звание абсолютного чемпиона мира по шахматам с шестой партии при счете 3:2.

"После консультаций с Крамником час назад и сейчас с Топаловым мною было принято решение - завтра продолжение матча, завтра будет шестая партия. Естественно, начинаться она будет со счета 3:2. В 15:00 по московскому времени главный арбитр господин Гейсен включает часы", - объяснил Илюмжинов.

Кроме того, глава ФИДЕ уточнил, что вопросы о претензиях болгарской стороны насчет частых посещений Крамником туалетной комнаты, а также о претензиях команды Крамника к апелляционному комитету были успешно решены.

Напомним, в воскресенье Илюмжинов вернулся в Элисту, чтобы лично уладить возникший конфликт в матче. Он принял отставку Апелляционного комитета и временно возложил на себя функции его руководителя, пока на матч не прибудут новые члены комитета.

Ранее при участии Илюмжинова стороны договорились, что за каждым гроссмейстером на протяжении всего матча будет закреплена постоянная комната отдыха, а представителям сторон будет предоставлена возможность тщательно обследовать эти помещения.

Напомним, в пятницу Крамник не явился на пятую партию, за что ему было присуждено техническое поражение. Однако российский шахматист не подписал протокол о результате партии, поскольку заявил, что не согласен продолжать матч на условиях, предложенных болгарской стороной.

Лента.ру