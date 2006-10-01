Алёна Бондаренко выиграла финал турнира WTA в Люксембурге (2 фото)

Украинская теннисистка Алёна БОНДАРЕНКО выиграла финал турнира WTA в Люксембурге с призовым фондом 600 тыс. дол.

В полуфинале 22–летняя киевлянка переиграла Квету ПЕШКЕ из Чехии, которая на предыдущей стадии одержала победу над россиянкой Динарой САФИНОЙ.

В финале ей противостояла итальянка Франческа СКЬЯВОНЕ (фото), которая в полуфинале переиграла Агнеску РАДВАНСКУЮ из Польши.

Финал А.БОНДАРЕНКО выиграла в две партии: 6:3, 6:2.